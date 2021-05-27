Moskova Büyükelçisi Samsar'dan Rusya'yla uçuşlara yönelik açıklama

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Samsar, son haftalarda Türkiye'de pandemiyle ilgili durumun önemli ölçüde iyileştiğini belirtti.

Samsar, "Alınan sert önlemler sayesinde Türkiye'de 15 Nisan'da 61 bin 400 olan vaka sayısı, 26 Mayıs itibarıyla 8 bin 738'e indi. 15-21 Mayıs döneminde 100 bin kişi başına görülen vaka sayısı, Rus konukların en fazla tercih ettiği Antalya, Muğla ve Aydın'da son derece düşüktü" dedi.

Türkiye'de alınan önlemlere kati biçimde uyulması nedeniyle bu rakamların önümüzdeki günlerde daha da aşağıya ineceğini kaydeden Samsar, başta turizm sektöründe olmak üzere yapılan aşılama çalışmalarının da bu tabloda önemli bir rol oynadığını söyledi.

"TÜRKİYE, RUSYA'YLA UÇUŞLARIN YAKINDA BAŞLAYACAĞINI UMUYOR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay'dan oluşan Türk heyetinin geçen hafta Moskova'yı ziyaret ederek bir dizi üst düzey görüşmeler yaptı ve Türkiye'deki durum hakkında detaylı bilgi vererek Rus partnerlerin sorularını yanıtladığını anımsatan Samsar, "Türkiye, Rusya'yla uçuşların yakında başlayacağını umuyor. Rus konuklarımızın mümkün olan en kısa sürede özlem duydukları yollardan Türkiye'yi ziyaret etme imkanına yeniden sahip olacaklarını ümit ediyoruz" dedi.

Samsar, Türkiye'nin yaz sezonu boyunca başta Rusya olmak üzere tüm dünyadan yabancı konukları turistik tesislerde en güvenli ve sağlıklı şekilde ağırlayabileceğinden kimsenin şüphe duymaması gerektiğini ekledi.