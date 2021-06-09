Rusya, Ukrayna’nın EURO 2020 formasını UEFA’ya şikayet etti
Rusya, Ukrayna’nın EURO 2020’de giyeceği formayı UEFA’ya şikayet etti.
Ukrayna, Avrupa Şampiyonası’nda giyeceği forma da Rusya'nın 2014'te topraklarına kattığı Kırım'ı da Ukrayna'nın parçası gösteren bir harita yer vermişti.
Rusya, Kırım’ı kendi toplarıymış gibi gösteren Ukrayna’ya büyük tepki gösterdi.
BBC’de yer alan habere göre Rusya,Ukrayna'yı 'Formayla siyasi mesaj veriliyor' diyerek UEFA'ya şikâyet etti.
UEFA, BBC'ye yaptığı açıklamada, "formanın UEFA'nın uygun ekipman kurallarına uyduğu için onay aldığını" belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova forma ile ilgili "Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek bir illüzyon yarattığını." ifade etmişti.
Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko ise formayı sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla tanıtmış ve "Ukrayna silüetinin oyunculara güç vereceğine inanıyoruz çünkü Ukrayna'nın tümü için mücadele edecekler" ifadelerini kullanmıştı.
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