Galatasaray'dan başkan adaylarına çağrı: 500 bin TL bağışta bulunun GSTV'ye çıkın!

09 Haziran 2021 Çarşamba, 14:21

Galatasaray Kulübü yaptığı açıkalamada başkan adaylarının 500 bin TL bağış yapmadan kulüp televizyonuna çıkamayacaklarını açıkladı. İşte o açıklama:

"17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu’nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir.





Başkan adaylarına saygıyla duyurulur."