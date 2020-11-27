Rusya uyardı: Aşı olana da virüs bulaşabilir

27 Kasım 2020 Cuma, 14:03

Sputnik’e konuşan Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, koronavirüs aşısını yaptıran kişilerin Covid-19’a yakalanabileceklerini, ancak hastalığı daha hafif ve komplikasyonsuz geçireceklerini söyledi.

Gorelov, “Aşıyı yaptıranlar enfekte olabilir, ancak diğer aşılarda da olduğu gibi hastalık farklı seyreder. Mutlak bir koruma yok, ancak aşılananlarda enfeksiyon daha hafif ve komplikasyonsuz geçer. Bu çok önemli bir faktör” dedi.

Rus uzman, aşı yaptırdıktan sonra koronavirüse yakalanması durumunda kişilerin Covid-19’ta görülebilen zatürree, kalp, böbrek hasarı, reaksiyon yavaşlaması gibi komplikasyonlar geçirmeyeceklerine dikkat çekti.

"AŞI KULLANILDIKTAN SONRA DA MASKE KULLANILMALI"

Bununla birlikte aşı yapıldıktan sonra dahi maske kullanılması gerektiğini, zira bu şekilde enfekte olma riskinin önemli ölçüde azaldığını vurgulayan Gorelov, şunları kaydetti:

“Enfekte olmanın temel faktörü sosyal mesafeye uyulmamasıdır, eğer bir kişi büyük dozda virüs kaparsa, hangi bağışıklık olursa olsun dayanamayabilir, bu nedenle insanların kendilerini ve etrafındakileri korumak için kesinlikle maske, eldivenler kullanmaları gerekli.”

Daha önce Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Covid-19 aşısının ‘uzay giysisi ya da dış dünyadan tecrit aracı olmadığını’, hastalığın ağır geçmesine ve ölüme karşı koruma sağladığını açıklamıştı.

İnsanın koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış olmasının başkalarının güvende olacağını garanti etmediğini söyleyen Popova, taşıyıcı enfekte olmasa da virüsün vücutta yaşamaya devam edebildiğini vurgulamıştı.

RUSYA’DA TESCİL EDİLMİŞ OLAN İKİ AŞI BULUNUYOR.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli aşısı olan Sputnik V, tescil sonrası 40 bin kişinin katıldığı son aşama testlerinden geçiyor.

Vektor Bilim Merkezi'nde geliştirilen, ülkenin ikinci koronavirüs aşısı EpiVakKorona ekimde tescil edilmişti. Rusya Sağlık Bakanlığı, EpiVakKorona'nın tescil sonrası testleri için izin vermişti. Çumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin geliştirdiği üçüncü koronavirüs aşısı için klinik çalışmalar sürüyor. Bu aşı diğer Rus aşılarından farklı olarak virion, yani yapısı tam bir virüs partikülü içeriyor. Bu aşı da yıl sonuna kadar tescil edilebilir.