Moderna medikal direktörü Tal Zaks: 'Aşı, hasta olanların virüsü bulaştırmayacağı anlamına gelmiyor'
Moderna'nın medikal direktörü Tal Zaks, aşı deneme sonuçlarının sadece insanların hastalanmasını engellediğini gösterdiğini ve bu durumun hasta olanların virüsü bulaştıramayacağı anlamına gelmediğini söyledi.
Tal Zaks, Amerika merkezli haber kanalı Axios'a açıklamlarda bulunarak, yetişkinler aşılandıktan sonra aşı deneme sonuçlarının normal hayata dönüş şeklinde değerlendirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
"YETERLİ SOMUT VERİYE SAHİP DEĞİLİZ"
Zaks, deneme sonuçlarının aşının bir kişinin Covid-19'dan hastalanmasını veya "ağır hastalanmasını" önleyebileceğini gösterdiğini, ancak sonuçların aşının virüsün bulaşmasını engellediğini göstermediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Aşı çalışmaları, bu virüsü geçici olarak taşıdığınızı ve başkalarına bulaştırmanızı engellediğini göstermiyor. Bu aşıyı uygulamaya soktuğumuzda, bulaşmayı azalttığını kanıtlamak için yeterli somut veriye sahip olamayacağız."
"TEDBİRLER DEĞİŞMEMELİ"
Bilime dayanarak aşının bulaşmayı engellemesinin muhtemel olduğuna inanmasına rağmen, bu durum için hala sağlam bir kanıtın olmadığını anlatan Zaks, "Tedbirlerin yalnızca aşılama çalışmalarına göre değiştirilmemesinin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Moderna'nın Covid-19 aşısı deneme sonuçlarında etkinlik gösteren üç aşıdan biri olduğunun altını çizen Zaks, şirket aşısının Covid-19'a karşı korumada yüzde 94,5 etkili olduğunu hatırlattı.
AŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Beyaz Saray'ın aşıyı geliştirme ve uygulama çabası olan Warp Speed Operasyonu başkanı Moncef Slaoui Pazar günü yaptığı açıklamada, şirketin Covid-19 aşısı için Gıda ve İlaç İdaresi'nden Kasım ayı sonuna kadar acil kullanım izni isteyeceğini söyledi.
Başka bir aşı formüle eden Pfizer, Cuma günü FDA acil durum yetkilendirmesi için başvuruda bulundu.
Pazartesi günü, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi de aşılarının Covid-19'a karşı etkili olduğunu bildirdi.
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