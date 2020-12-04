Rusya uzaya iletişim ve istihbarat uydusu gönderdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Gonets-M istihbarat ve iletişim uydularından birinin daha uzaya gönderildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Gonets-M uydu takımının bir parçası olarak bir haberleşme ve istihbarat uydusunun daha uzaya gönderildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fırlatmanın Rusya’ya bağlı Arhangelsk Bölgesi’nde bulunan Plesetsk Uzay Üssü’nden yerel saatle 04.14’te gerçekleştirildiği belirtildi. Soyuz-2.1b taşıyıcı roketin 43 numaralı test alanının 3 numaralı rampasından fırlatıldığı kaydedilirken, bölgede uzay kuvvetlerine bağlı ekiplerin görev yaptığı belirtildi.
Düşük yörüngeli uydunun yanı sıra nano boyutlu uzay aracı "ERA-1” yine aynı taşıyıcı ile uzaya gönderilirken, fırlatıldıktan sonra uzay aracına "Cosmos-2548" seri numarası atandığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın istihbarat ve iletişim için 19 takımyıldızından oluşan Gonets - M uydularının 16. lansmanı, geçtiğimiz 28 Eylül’de gerçekleştirilmiş ve bu fırlatmada 27, 28 ve 29 üretim numaralı 3 uydu uzaya gönderilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- Memur ve emeklinin zam oranı
- O ses kaydını dinledim
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- 5 saat neden haber alınamadı?
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
- 14 günden daha az!
Video Haberler
- Ceza yiyen Rus turist böyle dans etmeye başladı
- TGRT'nin Mansur Yavaş haberi dikkat çekti
- Chang’e-5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar
- Buz tutan nehirde köpek kurtarma operasyonu
- AKP'li Aydemir'in Meclis'teki sorusu şaşkınlık yarattı
- Çakarlı magandaya istenen ceza belli oldu
- Siirt'teki 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
- 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- 9 yaşındaki çocuğun anlattıkları dehşete düşürdü
- Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı
En Çok Okunan Haberler
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- Memur ve emeklinin zam oranı
- O ses kaydını dinledim
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- 5 saat neden haber alınamadı?
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
- 14 günden daha az!