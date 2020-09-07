Rusya ve Sırbistan arasında 'Temel İçgüdü' krizi

07 Eylül 2020 Pazartesi, 11:11

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump’ın masasından belli bir mesafede otururken görüldüğü fotoğrafa, ‘Temel İçgüdü’ filminden meşhur ‘bacak bacağa’ sahnesinin görüntüsünü ekledi. Zaharova paylaşımındaki yorumunda, “Eğer Beyaz Saray’a çağrıldıysanız, fakat sandalyenizi sorgudaymışsınız gibi yerleştirdilerse, 2 numaralı fotoğraftaki gibi oturunuz. Kim olursanız olun. Yalnızca inanın” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kullanılan bu paylaşım Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ve Sırbistan'ın Kosova Ofisi Müdürü Marko Curiç tarafından tepkiyle karşılandı.

"PAYLAŞIMIM YANLIŞ YORUMLANDI"

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ve Sırbistan'ın Kosova Ofisi Müdürü Marko Curiç tarafından paylaşımın tepkiyle karşılanması üzerine Zaharova, bir açıklama daha yayınlayarak:

“Özür diliyorum, fakat paylaşımım yanlış yorumlandı. Paylaşımın içerdiği tek şey, ‘ayrıcalıklıların’ kibirli davranışlarının kabul edilemezliği. Protokol hileleri, Amerikalı yetkililerin kendilerine suni şekilde ayrıcalık yaratmak için düzenli kullandıkları yöntemlerden biri haline geldi. Oysa bu kabul edilemez” dedi.