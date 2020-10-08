Rusya yenildi

08 Ekim 2020 Perşembe, 21:34

Türkiye A Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Rusya, Moskova'da İsveç ile oynadığı hazırlık maçını 2-1'lik skorla kaybetti.

CSKA Moskova'nın stadı VEB Arena'da oynanan mücadelede İsveç'in gollerini 21'inci dakikada Alexander Isak, 72'nci dakikada Gençlerbirliği forması da giyen Mattias Johansson

kaydetti. Rusya'nın tek golü ise 90+1'inci dakikada Aleksandr Sobolev'den geldi. Ayrıca mücadelede Antalyaspor forması giyen Fedor Kudryashov 90 dakika süre alırken, Gençlerbirliği forması giyen kalevi Kristoffer Nordfeldt ise yedek kulübesinde yer aldı.

