Rusya yenildi
Türkiye A Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Rusya, Moskova'da İsveç ile oynadığı hazırlık maçını 2-1'lik skorla kaybetti.
Türkiye A Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Rusya, Moskova'da İsveç ile oynadığı hazırlık maçını 2-1'lik skorla kaybetti.
CSKA Moskova'nın stadı VEB Arena'da oynanan mücadelede İsveç'in gollerini 21'inci dakikada Alexander Isak, 72'nci dakikada Gençlerbirliği forması da giyen Mattias Johansson
kaydetti. Rusya'nın tek golü ise 90+1'inci dakikada Aleksandr Sobolev'den geldi. Ayrıca mücadelede Antalyaspor forması giyen Fedor Kudryashov 90 dakika süre alırken, Gençlerbirliği forması giyen kalevi Kristoffer Nordfeldt ise yedek kulübesinde yer aldı.
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