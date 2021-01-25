Rusya’da, koronavirüs mutasyonunun fotoğrafı çekildi

Rusya’da, İngiltere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonunun ilk mikroskobik fotoğrafı çekildi.

İHA
25 Ocak 2021 Pazartesi, 12:44
Rusya’da, koronavirüs mutasyonunun fotoğrafı çekildi
Abone Ol google-news

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektor Devlet Bilimsel Araştırmalar Merkezi uzmanları, İngiltere’de görülen koronavirüs mutasyonunun mikroskobik fotoğrafını çekti. İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonunun Vektor araştırma merkezi tarafından dünyada ilk kez görüntülendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Rospotrebnadzor tarafından geliştirilen PCR testlerinin bir hastada yeni koronavirüs mutasyonunu tespit edebildiği ve EpiVacCorona aşısının mutasyona karşı etkili olduğu belirtildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler