Rusya'da, muhalif Aleksey Navalny bağlantılı örgütlere mahkeme kararıyla yasak getirildi
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir mahkeme, halen hapiste bulunan muhalif Aleksey Navalny’yle ilişkili siyasi kurumları “aşırılıkçı” olarak sınıflandırarak faaliyetten men etti.
Mahkeme kararıyla yasaklanan örgütler arasında Navalny’nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı da var. Kararın, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine günler kala gelmesi dikkat çekti.
Mahkeme Sözcüsü Aleksey Zhafyarov “Bu örgütlerin yalnızca hükümet yetkililerine karşı nefret ve düşmanlığı kışkırtan bilgileri yaymakla kalmayıp, aynı zamanda aşırılık yanlısı eylemlerde bulundukları tespit edildi” dedi. Karar uyarınca çalışmalarına devam eden aktivistler suç işlemiş sayılarak ceza alabilecek, seçimlerde aday olamayacak. Karar üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Navalny “geri çekilmeyeceğini” belirterek, destekçilerine “çalışma biçimlerini değiştirmeleri” çağrısında bulundu. Navalny, “Hiçbir yere gitmiyoruz. Burası bizim ülkemiz ve başka bir ülkemiz yok” dedi.
Avrupa Birliği (AB) kararı kınadı. AB Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell, “Karar, Rus hükümetinin bağımsız siyasi muhalefeti bastırmak için bugüne kadarki en ciddi gayretidir” dedi.
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