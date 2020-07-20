Rusya’da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 15:28

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Popüler TV psikoloğu ve cinsel sağlık uzmanı Anna Ambartsumyan, Moskova’da kaldığı 5 yıldızlı otel odasında yatakta çırılçıplak halde ölü bulundu.

ZİYARETÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Rusya'da bir TV programı olan ve kendisinin psişik olduğunu iddia eden Ambartsumyan'ın, otel görevlileri tarafından bulunmadan yaklaşık 8 saat önce öldüğünü ve çıplak cesedinin yanında bir el çantası ve siyah bir elbise olduğu ifade edildi. Ambartsumyan’ın ölüm nedeninin belirlenebilmesi için çalışmaların sürdüğü ve kaldığı otel odasını ziyaret eden bir erkeğin kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi.

Ayrıca, sosyal medyada yaklaşık 370 bin takipçisi olan Ambartsumyan'ın otel odasında bulunan şüpheli reçetesiz hapların da analiz için gönderildiği belirtildi.

TEHDİT İDDİASI

Ayrıca haberde, bir avukatın Ambartsumyan’ın günde 20 defaya kadar arayan alacaklılar tarafından tehdit edildiğini söylediği bilgisine yer verildi. Kendisine arabalar ve ev hediye eden iş adamları olduğu ifade edilen Ambartsumyan'ın Ruslan isimli bir iş adamıyla evli olduğu belirtildi.