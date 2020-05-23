Rusya’da vaka sayıları yeniden tırmanışta

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 12:08

Koronavirüsün nisan ayından bu yana etkisini artırdığı Rusya’da, mayıs ayında ise salgın hızını katlanarak artırdı. Günlük 11 bin seviyelerine çıkarak rekor kıran vaka sayısı, son 1 haftada bir nebze yavaşlayarak 8 binlere inmişti.

Ancak Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı veriler, vaka sayılarının yeniden artış eğilimine girdiğini gösteriyor. Buna göre son 24 saatte 9 bin 434 kişiye koronavirüs tanısı koyuldu. Dün bu rakam 8 bin 894 olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle toplam vaka sayısı 335 bin 882’ye yükseldi.

Sözcü'nün haberine göre dün 150 can kaybıyla rekor kıran ülkede, az da olsa düşüş yaşandı. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 139 olarak açıklandı. Koronavirüse yenik düşen toplam kişi sayısı 3 bin 388’e ulaştı.