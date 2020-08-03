Rusya’daki koronavirüs aşı deneklerinde bağışıklık yanıtı oluştu

Koronavirüsle mücadelede umut veren bir gelişme daha yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı koronavirüse karşı geliştirilen aşı adayı deneklerinde, bağışıklık yanıtı oluştuğunu açıkladı.

iha
03 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:43
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Rusya'da koronavirüse karşı geliştirilen aşı adaylarının klinik çalışmaları sürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri Burdenko Hastanesi'nde aşı testi yapılan tüm gönüllü deneklerde bağışıklık yanıtı oluştuğu belirtildi.

YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Bakanlık ile Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından ortak geliştirilen aşının şu ana kadar deneklerde bir yan etki göstermediği ifade edildi.

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor de Kasım ayında koronavirüse karşı aşı üretimine başlamayı planladığını duyurmuştu. 


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