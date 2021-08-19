Rusya'dan 640 Afgan'ı taşıyan ABD uçağı hakkında iddia
Rusya Araştırmaları Enstitüsü, ABD’ye ait 150 kişilik kargo uçağına bindirilen 640 Afgan’ın Katar yerine Afrika ülkesi Uganda’ya götürüldüğü öne sürdü.
Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyen binlerce Afgan Kabil Havalimanı’na akın etmişti. Havalimanında yaşanan panik ve kaos insanlık dramına yol açmış, bazı Afganların hayatlarını kaybetmek pahasına uçaklara tırmanmaya çalışmasının yanı sıra 640 Afgan vatandaşının ABD’ye ait 150 kişilik kargo uçağına bindirildiği görüntüler de dünya genelinde yankı uyandırmıştı.
Şoke eden görüntülerin ardından ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-17 kargo uçağıyla Katar’a götürüldüğü iddia edilen 640 Afgan’ın akıbeti merak edilirken, Rusya’dan olaya ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Rusya Araştırmaları Enstitüsü, ABD’nin kargo uçağına bindirdiği Afganları, Afrika ülkesi Uganda’ya götürdüğünü öne sürdü. Rusya Araştırmaları Enstitüsü’nün iddiasına göre, Katar üzerinden ABD’ye götürülecekleri söylenen ve Uganda’ya götürüldüklerinden haberi olmayan 640 Afgan vatandaşı söz konusu ülkeye yerleştirildi.
Öte yandan ABD basınında çıkan haberlerde, kargo uçağının Katar’a indiği aktarıldı.
UGANDA: "ABD’NİN TALEBİ ÜZERİNE AFGAN MÜLTECİLERİ KABUL EDECEĞİZ"
Uganda geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, ABD’nin talebi üzerine Afgan mültecileri geçici olarak ülkeye kabul edeceğini bildirmişti. Uganda Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kabul edilecek mülteci sayısı belirtilmezken, yerel medyada yer alan haberlerde, yardım, afet ve mültecilerden sorumlu Bakan Esther Anyakun’un ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Yoweri Museveni’den ricası üzerine 2 bin Afgan mültecinin geçici olarak ülkeye kabul edileceği belirtilmişti. Anyakun’un mültecilerin ülkede kaldığı süre boyunca tüm masraflarının ABD hükümeti tarafından karşılanacağını söylediği ifade edilmişti.
Öte yandan Arnavutluk ve Kosova’nın da ABD’nin Afgan mültecileri geçici olarak kabul etme talebini kabul ettiği açıklanmıştı.
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