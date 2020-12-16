Rusya’dan ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına tepki

16 Aralık 2020 Çarşamba, 17:29

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almış olması yüzünden ABD tarafından Türkiye'ye getirilen yaptırımlara ilişkin, "Bu, oyunu kurallarına göre oynayarak rekabet edemediklerinin bir başka göstergesi” dedi.

Sputnik’in aktardığı bilgilere göre; Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'ye istinaden yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu nedenledir ki kendilerine rekabet üstünlüğü sağlamak adına birtakım adımlar atıyorlar, bu adımların yasadışı olmasınıysa önemsemiyorlar. Sözünü ettiğim yasadışı adımlardan biri de askeri-teknik alanda uygulama kararı aldıkları tek taraflı yaptırımlardır.”

ABD'nin bu davranış şablonunu medya ve enerji alanlarında da uyguladığını belirten Zaharova şunları söyledi:

"Her yerde aynı anlayışla davranıyorlar; kendilerinin, kendi üreticilerinin ve kendi iş insanlarının işlerini kolaylaştırıyor, onlara yardımcı oluyorlar."