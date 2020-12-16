Rusya’dan ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına tepki
Rus Dışişleri'nin açıklamasında, Rusya yapımı S-400 savunma sistemi satın alması yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulamasının, ABD'nin dürüst rekabet becerisinden yoksunluğunun göstergesi olduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almış olması yüzünden ABD tarafından Türkiye'ye getirilen yaptırımlara ilişkin, "Bu, oyunu kurallarına göre oynayarak rekabet edemediklerinin bir başka göstergesi” dedi.
Sputnik’in aktardığı bilgilere göre; Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'ye istinaden yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bu nedenledir ki kendilerine rekabet üstünlüğü sağlamak adına birtakım adımlar atıyorlar, bu adımların yasadışı olmasınıysa önemsemiyorlar. Sözünü ettiğim yasadışı adımlardan biri de askeri-teknik alanda uygulama kararı aldıkları tek taraflı yaptırımlardır.”
ABD'nin bu davranış şablonunu medya ve enerji alanlarında da uyguladığını belirten Zaharova şunları söyledi:
"Her yerde aynı anlayışla davranıyorlar; kendilerinin, kendi üreticilerinin ve kendi iş insanlarının işlerini kolaylaştırıyor, onlara yardımcı oluyorlar."
En Çok Okunan Haberler
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- İlahiyatçı Sifil'den Özdil ve Akman için skandal çağrı!
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' cezası!
- İrfan Fidan için adaylıktan çekiliyorlar iddiası
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Erdoğan’ın eski avukatı hakkında suç duyurusu
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- CHP ve Kılıçdaroğlu’na hakaret: Facebook engelledi
Video Haberler
- Ankara'ya giremediler: Biz çiftçiyiz, terörist miyiz?
- CHP'li Özgür Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na çok sert sözler
- İmamoğlu canlı yayında Çok üzüldüm diyerek duyurdu
- Canlı yayında üniversiteler için fuhuş evleri dedi
- Yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe saydılar
- Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişilere suçüstü
- İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti! 180 derecelik dönüş
- Vitesleri karıştırdı, ölümden döndü!
- İstanbul'da film gibi soygun anı kamerada
- Tavuk çalan tilki, böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- İlahiyatçı Sifil'den Özdil ve Akman için skandal çağrı!
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' cezası!
- İrfan Fidan için adaylıktan çekiliyorlar iddiası
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Erdoğan’ın eski avukatı hakkında suç duyurusu
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- CHP ve Kılıçdaroğlu’na hakaret: Facebook engelledi