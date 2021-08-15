Rusya'dan Afganistan açıklaması: 'Önceden düşünmek gerekirdi'

15 Ağustos 2021 Pazar, 13:39

Zamir Kabulov, Rus Ria haber ajansına Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan'daki duruma ilişkin BMGK'nin acil toplanacağını belirten Kabulov, "Bu konuda çalışıyoruz. Meslektaşlarımız bununla yakından ilgileniyor ancak bu, artık durumu değiştirmez, şimdi toplantı yapmak yerine önceden düşünmek gerekirdi" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'nin Afganistan'dan tahliye edilmeyeceğini aktaran Kabulov, Taliban'ın, ülkedeki diplomatik misyonlarının güvenliğini garanti ettiğini kaydetti.