Son dakika... Taliban’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e saldırı

15 Ağustos 2021 Pazar, 10:51

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle beraber terör örgütü Taliban ilerleyişini sürdürüyor. AP haber ajansı Taliban'ın Afganistan'da başkent Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezlerini ve sınır kapılarını ele geçirdiğini belirtti.

Reuters'ın Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan aktardığına göre Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e dört bir taraftan girmeye başladı. Kabil'in kenar mahallerine girmeye başladığı bildirildi.

AA ise ABD ordusunun Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladığını aktardı.