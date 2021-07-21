Rusya'dan Afganistan'a uyarı: Taliban silah zoruyla yönetime el koyabilir

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:31

Valday Tartışma Kulübü’nde konuşan Kabulov, “Taliban henüz büyük il merkezlerini ele geçirecek güçte değil. Ancak çok yakın zamanda iki üç il merkezini kontrol altına alabilirler, ama henüz büyük il merkezlerini ele geçirmek ve uzun zaman elinde tutmak için yeterli güce sahip değiller” ifadesini kullandı.

Sputnik'in aktardığı habere göre; Rus diplomat, “Ama ulusal uzlaşı sürecinde gerçek ilerleme kaydedilmediği takdirde rahatlamak için henüz erken. Bu askeri ve siyasi denge Taliban lehine formatlanmıştır. Bu durumda yönetimi silah yoluyla ele geçirmeleri çok gerçekçi bir ihtimal” dedi.

‘ASKERİ SENARYO KAZANIRSA ÜLKE DAĞILIR’

Kabulov, “Afganistan’da askeri senaryo ulusal uzlaşı sürecine üstün gelirse ‘herkesin herkese karşı savaşı’ başlar. Bu da Afganistan’ın fiilen etnik kimliğe göre dağılmasına yol açar, üstelik iki üç parçaya değil çok daha fazla parçaya bölünür. Bu durumda uluslararası aşırılık yanlısı güçlerin güçlenmesi için elverişli koşullar oluşur. Bu sadece IŞİD değil, emin olun bu durumdan yararlanmaya çalışacak iki üç haydut, tehlikeli örgüt daha ortaya çıkar” yorumunda bulundu.

‘AFGANİSTAN MERKEZİ YÖNETİMDEN VAZGEÇMEMELİ’

Afganistan’ın henüz iç savaş durumunda bulunduğu sürece merkezi yönetime ihtiyaç olduğundan emin olduğunu dile getiren Kabulov, “Diğer tüm seçenekler savaş bitince, ekonomi çalışmaya başlayınca ve Afganlar sakinleşince değerlendirilebilir” ifadesini kullandı.