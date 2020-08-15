Rusya'dan aşı açıklaması: "Üretime başladık"

Rusya, ’Sputnik V' adlı Covid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:13
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Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Sağlık Bakanlığı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Sputnik V' adlı Covid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirilen aşının üretimine başlandı" dendi.


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