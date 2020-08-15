Rusya'dan aşı açıklaması: "Üretime başladık"

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:13

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Sağlık Bakanlığı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Sputnik V' adlı Covid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.