Rusya'dan Avrupa ülkelerine uyarı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerde birçok sorunun olduğunu savundu. Zaharova, "Herkese kendi sorunlarıyla uğraşmayı öneriyoruz" dedi.
Zaharova, Rus RBK TV kanalında yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Rus muhalif Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması yönündeki çağrılarını değerlendirdi.
Batı ülkelerinin Navalnıy ile ilgili çağrıları birbirinden kopyaladıklarını belirten Zaharova, bu tür açıklamaların gerçekten uzak olduğunu savundu.
"Egemen devletin içişlerine karışmaya gerek yok." diyen Zaharova, Batılı ülkelerde birçok sorunun olduğunu savundu. Zaharova, "Herkese kendi sorunlarıyla uğraşmayı öneriyoruz" ifadesini kullandı.
Rus mahkemesi, muhalif Aleksey Navalni'nin 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirme kararı aldı. Navalnıy'ın avukatı Vadim Kobzev, karara itiraz edeceklerini açıkladı.
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