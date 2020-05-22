Rusya’dan Batı Şeria’da arabuluculuk

22 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Tel Aviv’in Batı Şeria’nın ilhakı yönündeki işgal politikalarını sürdürmesiyle birlikte Filistin’in “ABD ve İsrail’le tüm anlaşmalar iptal” çıkışının yankıları sürüyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerin bir bölümünü ve Ürdün Vadisi’ni ilhak etme planına karşı uluslararası destek arayışına hız verirken Moskova’dan arabuluculuk önerisi geldi.

Filistin’in Moskova Büyükelçisi Abdulhafız Nevfel, Abbas’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Moskova’da Filistin-İsrail sorunlarının çözümü için Moskova’da uluslararası bir konferans düzenleme talebinde bulunduğunu söyledi. Ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi’yle görüştüğü bildirildi.

Moskova’dan, “Rus tarafı, Ortadoğu Dörtlüsü’nün (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM diğer üyeleri ile uluslararası hukuk esasına göre doğrudan diyalog aracılığıyla İsrail ve Filistin arasında barış sürecinin yeniden başlatılmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı” açıklaması yapıldı. Filistin yönetimi, CIA ile bilgi paylaşımına da son verildiğini duyurdu.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, “CIA yetkililerine, yaptığımız anlaşmanın artık yürürlükte olmadığını 48 saat önce haber verdi” dedi.

Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi üyesi 4 Batılı ülke Fransa, Almanya, Belçika ve Estonya ile eski üyelerden Polonya, İsrail ve Filistin arasında 1967 sınırları dışındaki hiçbir değişikliği tanımayacaklarını açıkladı.

İsrail’e tek taraflı adım ve Batı Şeria’yı ilhak planından vazgeçmesi çağrısında bulundu. Fransa, “İsrail’in ilhakı gerçekleştirmesi durumunda ortak önlemler almak için Avrupa ortaklarımızla çalışıyoruz” dedi.

ERDOĞAN-ABBAS GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da önceki gün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştüğü bildirildi. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’e destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.