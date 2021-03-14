Rusya: El Nusra terör örgütü, gerilimi azaltma bölgesinde 17 kez ateş açtı

14 Mart 2021 Pazar, 11:02

Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Karpov, “İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra Cephesi adlı terör örgütünün bulunduğu mevzilerden İdlib’de 7, Lazkiye’de 4, Halep’te 3, Hama’da 3 olmak üzere 17 kez (Suriye’nin verdiği bilgiye göre 15 kez) ateş açıldığı tespit edildi” dedi.

Sputnik’in aktardığına göre, Rus yetkili, “Askeri hava birlikleri Metras Havalimanı’ndan Bir-Kantari'ye gidiş ve dönüş rotalarında hava devriyeleri gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Karpov ayrıca Rus askeri polis birliklerinin Halep’te devriye nöbetlerine devam ettiğini, Haseke ve Rakka’da da devriye düzenlediğini vurguladı.

Fotoğraf: Arşiv/AFP