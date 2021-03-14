Rusya: El Nusra terör örgütü, gerilimi azaltma bölgesinde 17 kez ateş açtı
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, ‘İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra Cephesi adlı terör örgütünün bulunduğu mevzilerden ateş açıldığını’ duyurdu.
Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Karpov, “İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra Cephesi adlı terör örgütünün bulunduğu mevzilerden İdlib’de 7, Lazkiye’de 4, Halep’te 3, Hama’da 3 olmak üzere 17 kez (Suriye’nin verdiği bilgiye göre 15 kez) ateş açıldığı tespit edildi” dedi.
Sputnik’in aktardığına göre, Rus yetkili, “Askeri hava birlikleri Metras Havalimanı’ndan Bir-Kantari'ye gidiş ve dönüş rotalarında hava devriyeleri gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.
Karpov ayrıca Rus askeri polis birliklerinin Halep’te devriye nöbetlerine devam ettiğini, Haseke ve Rakka’da da devriye düzenlediğini vurguladı.
Fotoğraf: Arşiv/AFP
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