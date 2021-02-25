Rusya’dan Ermenistan açıklaması: "Endişeyle takip ediyoruz"
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir" dedi.
Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırması sonrası Rusya'dan ilk açıklama geldi.
Peskov, “Ermenistan’daki durumu endişeyle takip ediyoruz ancak bunu bir ülkenin iç meselesi olarak görüyoruz” dedi. Peskov, "Moskova ile Erivan arasında şu ana kadar herhangi bir iletişim kurulmadığını ancak gerekirse hızlı bir şekilde bu konuda çalışma yapılabileceğini" ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yayınlayarak, “Ermenistan’daki durum ülkenin iç meselesidir” ifadelerini kullandı.
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