Rusya'dan "Karadeniz" açıklaması: NATO faaliyetlerini artırdı

21 Mayıs 2021 Cuma, 11:52

Defender Europe 21 tatbikatları devam ederken, Rusya'dan NATO'nun Karadeniz'de artan askeri faaliyetleri ile ilgili bir açıklama geldi.

27 NATO ülkesinden 28 bin askerin katıldığı tatbikatı, "Yüzyılın son çeyreğinde gerçekleşen en geniş çaplı askeri tatbikat" olarak tanımlayan Zaharova, NATO'nun 2021 yılı içinde Ukrayna'da Cossack Mace, Silver Saber ve Sea Breeze tatbikatları da dahil olmak üzere neredeyse ikişer ay arayla toplam yedi ortak askeri tatbikat gerçekleştirmeyi planladığını vurguladı.

Bu durumu, “Ukrayna'nın iç meselelerine katkı sağlamaktan uzak adımlar” olarak nitelendiren Zaharova, Donbass krizine atıfla Kiev’i militarist planlar yapmakla suçladı. Zaharova, “Kiev'in planları, Ukrayna topraklarında ve Karadeniz'de NATO askeri faaliyetlerinin artmasına neden oluyor" dedi.

Türkiye'nin de yer aldığı 12 ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından icra edilen Defender Europe 21 tatbikatına, NATO'ya üye ülkelerin yanı sıra, birliğe üye olmayan Ukrayna, Kosova, Moldova, Bosna-Hersek ve Gürcistan da iştirak ediyor.