Rusya'dan "Karadeniz" açıklaması: NATO faaliyetlerini artırdı
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, NATO'nun Karadeniz'deki askeri faaliyetlerini arttırdığını duyurdu ve bu durumdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.
Defender Europe 21 tatbikatları devam ederken, Rusya'dan NATO'nun Karadeniz'de artan askeri faaliyetleri ile ilgili bir açıklama geldi.
27 NATO ülkesinden 28 bin askerin katıldığı tatbikatı, "Yüzyılın son çeyreğinde gerçekleşen en geniş çaplı askeri tatbikat" olarak tanımlayan Zaharova, NATO'nun 2021 yılı içinde Ukrayna'da Cossack Mace, Silver Saber ve Sea Breeze tatbikatları da dahil olmak üzere neredeyse ikişer ay arayla toplam yedi ortak askeri tatbikat gerçekleştirmeyi planladığını vurguladı.
Bu durumu, “Ukrayna'nın iç meselelerine katkı sağlamaktan uzak adımlar” olarak nitelendiren Zaharova, Donbass krizine atıfla Kiev’i militarist planlar yapmakla suçladı. Zaharova, “Kiev'in planları, Ukrayna topraklarında ve Karadeniz'de NATO askeri faaliyetlerinin artmasına neden oluyor" dedi.
Türkiye'nin de yer aldığı 12 ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından icra edilen Defender Europe 21 tatbikatına, NATO'ya üye ülkelerin yanı sıra, birliğe üye olmayan Ukrayna, Kosova, Moldova, Bosna-Hersek ve Gürcistan da iştirak ediyor.
Video Haberler
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
- Film senaryolarını aratmayan hırsız-polis kovalamacası
- Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyadan paylaştı
- Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi
- Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
- Akşener'den İkizdere'ye destek ziyareti
- Dayı ve babadan skandal görüntüler! Tepki yağdı
- Acıttı iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti
En Çok Okunan Haberler
- AÇIKLAMA
- Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması
- Soylu'nun inkar ettiği kararın belgesi ortaya çıktı
- Süleyman Özışık görevinden ayrıldığını duyurdu
- İkizdere'de Akşener'e yönelik provokasyonun perde arkası
- Cumhur İttifakı Soylu’ya arka çıkıyor
- Perinçek'ten Kalın'ın başkanlığını yaptığı vakfa tepki
- Fahrettin Koca tarih verdi: Önümüzü görebileceğiz
- Prof. Sakarya, tarih verip uyardı: Kâbus ayları olacak
- Yavaş'ın danışmanından flaş anket açıklaması