Rusya'dan kimyasal silah iddiası

09 Mart 2021 Salı, 10:21

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesi ve kırsalındaki bazı bölgelerde konuşlandırılan “Nusra Cephesi teröristlerinin" kimyasal silahlarla yeni bir provokasyon hazırladıklarını iddia etti.

Suriye haber ajansı SANA'nın aktardıklarına göre, Rusya Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Alexander Karpov yaptığı açıklamada, “Nusra Cephesi teröristlerini İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde kimyasal bir saldırı uydurmak da dahil olmak üzere kışkırtmaya hazırlama konusunda bilgi mevcut” dedi.