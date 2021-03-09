Rusya'dan kimyasal silah iddiası
Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesi ve kırsalındaki bazı bölgelerde konuşlandırılan “Nusra Cephesi teröristlerinin" kimyasal silahlarla yeni bir provokasyon hazırladıklarını iddia etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesi ve kırsalındaki bazı bölgelerde konuşlandırılan “Nusra Cephesi teröristlerinin" kimyasal silahlarla yeni bir provokasyon hazırladıklarını iddia etti.
Suriye haber ajansı SANA'nın aktardıklarına göre, Rusya Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Alexander Karpov yaptığı açıklamada, “Nusra Cephesi teröristlerini İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde kimyasal bir saldırı uydurmak da dahil olmak üzere kışkırtmaya hazırlama konusunda bilgi mevcut” dedi.
Video Haberler
- “Çektiği görüntülerle bana şantaj yapmaya başladı”
- Dünya Kadınlar Günü'nde sokak ortasında kadına şiddet
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!
- CHP'li isimden AKP'lilere 'Ecdad' tepkisi
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, yazarımız Mine Söğüt'ün sözlerini hedef aldı
- Rasim Öztekin yaşamını yitirdi
- 8 ilde kısıtlamalar yeniden gündeme geldi
- 'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki çeken tweet
- İmamoğlu, İYİ Partililerin tepkisine yanıt verdi
- Levent Gültekin saldırıya uğradığını duyurdu
- İşten çıkarma yasağı hakkında yeni karar
- İttifak bozuluyor mu?
- Çiçekçi kadının kızı, Oxford'da eğitim görmüyormuş
- Dolarda Hakan Atilla etkisi