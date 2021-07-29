Rusya'dan kritik 'Taliban' ve 'IŞİD' açıklaması: "Ülkenin yarısından fazlasını ele geçirdiler"
Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, cihatçı terör örgütü Taliban'ın, Afganistan'ın yarısından fazlasını ele geçirdiğini duyurdu. Kabulov ayrıca, yükselen IŞİD tehlikesine de dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova'daki bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'da yasaklı olan Taliban terör örgütünün Afganistan topraklarının yarısından fazlasını ele geçirdiğini kaydetti.
Kabulov , "[Ele geçirdikleri topraklar] her halükarda ülke topraklarının yarısından fazlasına tekabül ediyor" dedi.
Kabulov konuşmasında, Afganistan'ın Taliban tarafından tamamen ele geçirileceğini düşünmediklerini, ancak bu senaryoya da hazırlıklı olduklarını söyledi.
IŞİD TEHLİKESİ
Kabulov'a göre, farklı ülkelerden Rusya'ya hareket eden terör örgütü IŞİD'e mensup militanların Afganistan'ın kuzeyindeki mevzilerini güçlendirmeleri de Rusya için ayrı bir endişe kaynağı.
Kabulov bu konuya ilişkin olarak, "IŞİD ve benzeri uluslararası terör grupları, Afganistan'nın kuzeyindeki mevzilerini güçlendirmek için ortaya çıkan kaosu, Orta Asya devletlerinin güvenlik ve istikrarına zarar vermek için kullanabilir" dedi.
UYUŞTURUCU ÜRETİMİ ARTTI
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 28 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada, ABD'nin Afganistan'daki misyonunun başarısız olduğunun altını çizerek, ülkedeki durumun hızla kötüye gittiğini ve Taliban hareketinin Afganistan topraklarının çoğunda kontrolü ele geçirdiğini vurgulamıştı.
Lavrov, 16 Temmuz'da yaptığı bir başka açıklamada, Afganistan'daki duruma dikkat çekmiş ve ABD ordusunun çekilmesiyle uyuşturucu üretiminin rekor seviyelere ulaştığını duyurmuştu.
SORUMLU ABD
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko da 22 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada, Afganistan'ın kuzeyinde tansiyonun hızla yükseldiğini ve bunun ABD birliklerinin geri çekilmesinin sonuçlarından biri olduğunu söyledi.
2001'den bu yana Afganistan'da bulunan ABD ordusu, Mayıs ayı başlarında geri çekilme kararı aldı; geri çekilmenin Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Washington bu süreçten sonra ülkede bulunan diplomatları ve Kabil Havalimanı'nın güvenliği için yaklaşık 1000 kadar askerini bölgede bırakacak.
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