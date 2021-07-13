Rusya’dan Küba açıklaması: Her türlü desteği vermeye hazırız

13 Temmuz 2021 Salı, 16:59

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Küba yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve bu ülkedeki durumun normale döndürülmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Küba'nın Moskova Büyükelçisi Julio Garmendia Pena'yla bir araya gelerek Küba'daki hükümet karşıtı eylemleri konuştu.

Küba'daki durumun en kısa sürede normale döneceğinden emin olduklarını belirten taraflar, içişlerine dışarıdan müdahale edilmesinin ve Küba'da istikrarsızlığa yol açabilecek diğer yıkıcı eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Sputnik Türkçe