Rusya’dan Küba açıklaması: Her türlü desteği vermeye hazırız
Küba’da önceki gün, ABD bayrakları açan bazı gruplar ülkenin çeşitli bölgelerinde ekonomik kriz gerekçesiyle gösteriler düzenledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Küba’ya destek açıklaması geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Küba yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve bu ülkedeki durumun normale döndürülmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Küba'nın Moskova Büyükelçisi Julio Garmendia Pena'yla bir araya gelerek Küba'daki hükümet karşıtı eylemleri konuştu.
Küba'daki durumun en kısa sürede normale döneceğinden emin olduklarını belirten taraflar, içişlerine dışarıdan müdahale edilmesinin ve Küba'da istikrarsızlığa yol açabilecek diğer yıkıcı eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
Kaynak: Sputnik Türkçe
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