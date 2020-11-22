Rusya’dan Libya Başbakanı Serrac’a mektup: Vatandaşlarımızı bırakın

22 Kasım 2020 Pazar, 11:37

Malkeviç’in Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’a gönderdiği mektupta, “Rus vatandaşlarının serbest bırakılması için mümkün olan bütün etkinizi kullanmanızı sizden rica ederim. Eminim ki, Rus vatandaşlarının serbest bırakılması, bütün uluslararası aktörler tarafından iç diyalog yolunda iyi niyet göstergesi ve tarafların anlaşma arzusunun garantisi olarak algılanacaktır” ifadeleri yer aldı.

Mektubun bir kopyasının da Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa’ya gönderildiği bildirildi. Malkeviç, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzer ricalar içeren bir mektup göndermişti. İşte, Malkeviç'in, Başbakan Serrac'a gönderdiği o mektubun orijinal metni:

"SERBEST KALIRLARSA VETO HAKKI KULLANILABİLİR"

Malkeviç mektupta ayrıca, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın Rus vatandaşların serbest bırakılması için BM Güvenlik Konseyi’nin Libya hakkındaki kararına dair veto hakkını kullanmak dâhil imkânlarını seferber etmekten geri durmayacağını da sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı’nın iki çalışanı sosyolog Maksim Şugaley ve çevirmeni Samer Hasan Ali Sueyfan, devlet başkanlığı seçimlerine müdahale suçlamasıyla Mayıs 2019’da, selefi RADA güçleri tarafından Libya'da tutuklanmış ve Mitiga Cezaevi’ne konmuşlardı. Rusya'nın, iki ismin serbest bırakılması için ortaya koyduğu girişimler bugüne dek sonuç vermedi. Rus basını, Şugaley ve tercümanının kısa kısa bir süre önce hapishaneden çıkarılarak Türk üssüne götürüldüğünü iddia etti.