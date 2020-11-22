Rusya’dan Libya Başbakanı Serrac’a mektup: Vatandaşlarımızı bırakın
Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı Başkanı Aleksandr Malkeviç, Libya’da tutuklu bulunan Rus sosyolog Maksim Şugaley ve tercümanı Samer Sueyfan’ın serbest bırakılmaları için Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac’a hitaben bir rica mektubu kaleme aldı. Malkeviç, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzer bir mektup göndermişti.
Malkeviç’in Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’a gönderdiği mektupta, “Rus vatandaşlarının serbest bırakılması için mümkün olan bütün etkinizi kullanmanızı sizden rica ederim. Eminim ki, Rus vatandaşlarının serbest bırakılması, bütün uluslararası aktörler tarafından iç diyalog yolunda iyi niyet göstergesi ve tarafların anlaşma arzusunun garantisi olarak algılanacaktır” ifadeleri yer aldı.
Mektubun bir kopyasının da Libya İçişleri Bakanı Fethi
Başağa’ya gönderildiği bildirildi. Malkeviç, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
benzer ricalar içeren bir mektup göndermişti. İşte, Malkeviç'in, Başbakan Serrac'a gönderdiği o mektubun orijinal metni:
"SERBEST KALIRLARSA VETO HAKKI KULLANILABİLİR"
Malkeviç mektupta ayrıca, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın Rus vatandaşların serbest bırakılması için BM Güvenlik Konseyi’nin Libya hakkındaki kararına dair veto hakkını kullanmak dâhil imkânlarını seferber etmekten geri durmayacağını da sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı’nın iki çalışanı
sosyolog Maksim Şugaley ve çevirmeni Samer Hasan Ali Sueyfan, devlet başkanlığı
seçimlerine müdahale suçlamasıyla Mayıs 2019’da, selefi RADA güçleri tarafından
Libya'da tutuklanmış ve Mitiga Cezaevi’ne konmuşlardı. Rusya'nın, iki ismin serbest bırakılması için ortaya koyduğu girişimler bugüne
dek sonuç vermedi. Rus basını, Şugaley ve tercümanının kısa kısa bir süre önce
hapishaneden çıkarılarak Türk üssüne götürüldüğünü iddia etti.
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