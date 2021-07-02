Rusya'dan NATO ve ABD'ye 'Afganistan' uyarısı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin NATO ve ABD altyapısının Orta Asya ülkelerine konuşlandırılmasını beraberinde getirmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
Sputnik'e demeç veren Kabulov, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi konusunda "Bu süreç, ABD ve NATO'nun askeri altyapı tesislerinin Afganistan'a komşu ülkelere, özellikle de Orta Asya'ya konuşlandırılmasını beraberinde getiremez ve getirmemelidir. Bu mesaj, bizim tarafımızdan Washington'a farklı düzeylerde iletildi, umarım duyulmuştur" dedi.
"AFGANİSTAN'DAKİ ÇIKMAZDAN KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULARAK ÇIKILABİLİR"
Kabulov, Afganistan'daki çözüm sürecinde oluşan çıkmazdan Taliban da dahil ülkedeki tüm siyasi güçlerin temsilcilerinin katılımıyla yeni bir koalisyon hükümeti kurulması halinde çıkılabileceğini kaydetti.
Koalisyon hükümeti için Afganistan'daki tarafların bizzat mutabakat sağlaması gerektiğinin altını çizen Kabulov, "Afganlar kendi aralarında anlaşamazsa uluslararası toplum gereken desteği sunar ancak kurulacak hükümet yapısının konfigürasyonu ve parametreleriyle ilgili nihai karar Afganlara ait olacak" ifadelerini kullandı.
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