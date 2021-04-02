Rusya’dan NATO’ya Ukrayna uyarısı: ‘Zorunda kalırız’

02 Nisan 2021 Cuma, 13:48

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki çatışmaların tırmanması halinde Ukrayna'yı "yok edebileceği" konusunda dün bir uyarıda bulunmuştu. Bunun üzerine, NATO ise Ukrayna'nın doğusuna yakın bölgede Rusya'nın büyük bir askeri yığınak yapmasının endişe verici olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna’nın Donbass'taki gerilimin tırmanması halinde ABD'nin Kiev'e destek sunma söz verdiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, NATO birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Rusya sınırlarının yakınında daha fazla gerginliğe yol açabileceğini ve bunun Moskova yönetimini kendi güvenliğini sağlamak için ek tedbirler almaya zorlayabileceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov açıklamasında, Ukrayna'nın doğusundaki çatışma hattındaki Ukrayna hükümeti ve Rus destekli ayrılıkçı güçler arasındaki durumun bir hayli korkutucu olduğunu ve orada birçok "provokasyonun" yapıldığını belirtti.

Pentagon’un yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın doğusundaki saldırgan ve kışkırtmacı Rus eylemlerinin yakın zamanda tekrar tırmanmasını kınadı" ifadelerine yer verilmişti.