Rusya'dan olimpiyatlara siber saldırı

20 Ekim 2020 Salı, 14:50

Saldırının; organizatörlere, sponsorlara ve lojistik hizmetlere yönelik planladığını açıklayan Guardian, Rusya'nın daha önceden dopingden aldığı ceza nedeniyle saldırıyı planladığını yazdı. Olaya ilişkin Guardian'a mail gönderen organizatörler "Planlanan ve planlanmış tüm saldırılara karşı hazırlıklarımız devam ediyor. Önlemlerin ayrıntılarını açıklayamasak da, tam olarak uygulanmalarını sağlamak için ilgili kuruluşlar ve yetkililerle yakın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.