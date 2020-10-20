Rusya'dan olimpiyatlara siber saldırı

Pandemi nedeniye 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ile ilgili flaş bir haber ortaya çıktı. Guardian'ın haberine göre Rusya, Amerika'nın desteğini alarak Tokyo Olimpiyatlarına yönelik saldırı planladı. Habere göre İngiltere Siber Güvenlik Merkezi, Rusya'nın siber saldırı planını ortaya çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2020 Salı, 14:50
Rusya'dan olimpiyatlara siber saldırı
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Saldırının; organizatörlere, sponsorlara ve lojistik hizmetlere yönelik planladığını açıklayan Guardian, Rusya'nın daha önceden dopingden aldığı ceza nedeniyle saldırıyı planladığını yazdı. Olaya ilişkin Guardian'a mail gönderen organizatörler "Planlanan ve planlanmış tüm saldırılara karşı hazırlıklarımız devam ediyor. Önlemlerin ayrıntılarını açıklayamasak da, tam olarak uygulanmalarını sağlamak için ilgili kuruluşlar ve yetkililerle yakın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 


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