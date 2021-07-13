Taliban Türkiye'den Afganistan'ı terk etmesini istedi
Afganistan'da ilerleyişini sürdüren cihatçı Taliban örgütü, Türkiye'ye, diğer NATO ülkeleri gibi Afganistan'dan askerlerini çekmesi çağrısında bulundu.
Taliban sözcüsü Süheyl Shaheen, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) bir üyesi olan Türkiye'nin, 29 Şubat 2020'de ABD ile imzalanan anlaşma uyarınca Afganistan'daki güçlerini geri çekmesi gerektiğini söyledi.
"TÜRKİYE BÜYÜK BİR MÜSLÜMAN ÜLKESİ"
BBC'ye demeç veren Shaheen, "Tüm yabancı güçler, danışmanlar ve eğitmenler ülkeden çekilmeli. Türkiye büyük bir Müslüman ülke ve Afganistan ile tarihi ilişkileri var. Gelecekte ülkemizde İslam devletinin kurulmasının ardından güçlü ve olumlu ilişkilere sahip olmayı umuyoruz" dedi.
İran, Türkiye ve Afganistan dışişleri bakanları Haziran ayı sonlarında Antalya'da üçlü bir toplantı gerçekleştirmiş ve toplantının sonunda ortak bir bildiri yayınlamışlardı.
Üç ülke de bildiride, Afganistan'daki barış sürecine katkıda bulunma ve bölgede terörle mücadele etme sözü vermişti.
Bir Türk yetkili Pazartesi günü Pakistan merkezli 1TV'ye verdiği demeçte, Ankara'nın Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlayacağını ve işleteceğini söyledi. Yetkili, Türkiye'nin havalimanının işletilmesi için finansmana da katkıda bulunacağını kaydetti.
Yetkiliye göre, Türkiye'nin Kabil havaalanının işletilmesi ve güvence altına alınmasının yanı sıra yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından kentte uluslararası diplomatik huzurun yeniden tesis edilmesine yönelik faaliyetlere katkıda bulunacak.
TWITTER'DAN DA AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan, Taliban resmi basın sözcüsü Zabiullah Mujahid Twitter'dan yayınladığı açıklamada, "Türk yetkililer kararlarını bir kez daha gözden geçirip ülkemizin işgaline devam ederse, İslam Emirliği ve Afgan milleti dini, vicdani ve vatani görevi gereği yirmi yıllık işgale karşı olduğu gibi onlara karşı da tavır alacaktır. Bu durumda, tüm sonuçların sorumluluğu, başkalarının işlerine karışan ve bu tür uygunsuz kararlar verenlerin omuzlarına düşer" denildi.
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