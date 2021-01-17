Rusya’dan TBB Başkanı Financı’ya aşı mektubu

17 Ocak 2021 Pazar, 13:14

TBB tarafından hazırlanan ‘Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir' başlıklı makalesinde, Covid-19’la mücadele için uygulanan koronavirüs aşılarının etkinliklerine ilişkin veriler değerlendirildi. Rus Büyükelçi Yerhov, değerlendirmede Sputnik V aşısına ilişkin verilerin yer almamasıyla ilgili, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya mektup gönderdi.

Söz konusu makaleyi ilgiliyle okuduğunu ve başlıktaki teze tümüyle katıldığını ifade ederen Yerhov şunları söyledi:

“Okuduğum değerlendirmenizde, genel olarak 'Sputnik V' olarak bilinen Gamaleya Merkezince geliştirilerek dünyada ilk milli tescil işlemini görmüş 'Gam-Kovid-Vak' aşısının yer almadığı hususu açıkçası hafif bir şaşkınlık yaratmıştır. Böyle bir derleme hangi listeler ve reytingler esas alınarak yapıldığı muallakta kalmıştır."

“KLİNİK ÇALIŞMALARLA KANITLANMIŞTIR”

"Makalede anılan diğer ürünlerde olduğu gibi 'Sputnik V'nin etkinliği de yüzde 90'ın üzerinde olup, Rus aşısı koronavirüs hastalığının ağır vakalarına karşı aynı şekilde tam bir koruma sağlamaktadır" diyen Yerhov, “Denetlenmiş ve kapsamlı bir şekilde incelenmiş insan adenovirüs vektörleri bazında geliştirilen Sputnik V'nin olduğu gibi adenovirüs aşılarının güvenliği, etkinliği ve kalıcı yan etkilerinin olmaması, son 20 sene içerisinde yürütülen 250’den fazla klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır” dedi.

Yerhov Sputnik V’nin sağladığı avantajlara da değinerek ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

“Bununla birlikte Sputnik V'nin saklanması için +2 ile +8 Co şartlarının yeterli olması, soğuk depolama zinciri yatırımlarına gerek kalmadan sıradan bir buzdolabında saklanabiliyor olması tartışılmaz avantajlarının bir tanesidir.”

AB NEZNİNDE TESCİL SÜRECİ BAŞLADI

Sputnik V aşısını 13 Ocak’tan itibaren 1.5 milyon kişinin olduğunu belirten Yerhov mektubunda ifadelerini, “Aşının kendisi Rusya ile beraber Beyaz Rusya, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir ve Filistin’de tescil edilmiştir. Avrupa Birliği nezdinde tescil süreci başlatılmış, Ocak ayı içerisinde 9 ülkede daha sertifikasyonun tamamlanması öngörülmektedir. Aşının seri üretimi Rusya’nın dışında ürüne güvenin göstergesi olarak birkaç ülkede daha başlatılmıştır. Geçen yılın Aralık ayında DSÖ nezdinde tescil başvurusu yapılmıştır. Listenizde adı geçen AstraZeneca şirketinin, Rus menşeli ürüne güven duyduğunun açık ifadesi olarak, kendi aşısının etkinliğini artırmak amacı ile Sputnik V aşısını geliştirmiş uzmanlarla bir işbirliği içerisinde olduğunun altını çizmek isbetli olacağı görüşündeyim” şeklinde sürdürdü.

SAĞLIK MENFAATLERİ ÖNCELİKLİDİR

“Tüm bu sıralanan hususlar, Sputnik V'nin dünyadaki uzmanlar tarafından kabul ve takdir edildiğini teyit ettiğinin” altını çizen Yerhov, mektubu şu şekilde sonlandırdı:

“Diğerleri arasında telaffuz edilmemesi doğru olmadığı aşikardır. Siyasi konjonktürün ve ticari kıstasların vatandaşların sağlık menfaatlerinin korunmasının üstünde tutulmamalıdır. Samimi temennimiz şudur ki, Türk Tabipleri Birliği’nin dünya geneli aşı geliştirme 'kumbarasına' ülkemizin kayda değer katkılarına önem vermek için kendine imkan yaratmasıdır."

Kaynak: Sputnik Türkçe