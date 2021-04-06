Rusya'dan TikTok'a para cezası
Rusya’da bir mahkeme, sosyal medya uygulaması TikTok hakkında para cezası kararı aldı.
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