Rusya'dan TikTok'a para cezası

Rusya’da bir mahkeme, sosyal medya uygulaması TikTok hakkında para cezası kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2021 Salı, 13:20
Rusya'dan TikTok'a para cezası
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