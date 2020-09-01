Rusya’dan Türk heyetiyle yapılan Libya konulu toplantıya ilişkin açıklama

01 Eylül 2020 Salı, 14:55

Libya’da yaşanan iç savaşın ardından Türk heyeti ile Rus heyeti arasında 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Moskova’da yapılan görüşmede önemli kararların alındığı vurgulanırken, Rus ve Türk heyetinin sorunun çözümü yönünde toplantılarına devam etme kararını aldığı ifade edildi.

Libya’da çatışan tarafların karşılıklı askeri eylemlerini durdurma kararı alması nedeniyle Rusya’nın memnuniyeti dile getirilirken Moskova ve Ankara taraflarının Libya’daki tüm siyasi tarafların katılımıyla yapılması planlanan diyalog ve siyasi çözüm için çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.

Rus heyetine Kremlin’in Orta Doğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Türk heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık ettiği heyette yapılan görüşmelerde Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya için özel temsilci ataması gerektiği ifade edildi.

