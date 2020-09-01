Rusya’dan Türk heyetiyle yapılan Libya konulu toplantıya ilişkin açıklama
Rusya ile Türkiye arasında gerçekleştirilen Libya görüşmelerinin devam ettirilmesi kararı alındı.
Libya’da yaşanan iç savaşın ardından Türk heyeti ile Rus heyeti arasında 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Moskova’da yapılan görüşmede önemli kararların alındığı vurgulanırken, Rus ve Türk heyetinin sorunun çözümü yönünde toplantılarına devam etme kararını aldığı ifade edildi.
Libya’da çatışan tarafların karşılıklı askeri eylemlerini durdurma kararı alması nedeniyle Rusya’nın memnuniyeti dile getirilirken Moskova ve Ankara taraflarının Libya’daki tüm siyasi tarafların katılımıyla yapılması planlanan diyalog ve siyasi çözüm için çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.
Rus heyetine Kremlin’in Orta Doğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Türk heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık ettiği heyette yapılan görüşmelerde Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya için özel temsilci ataması gerektiği ifade edildi.
Video Haberler
- Biz İpek Er’lerin, Soylu Musa Orhan’ların tarafıdır
- Polis memuru ile bekçi yumruk yumruğa kavga etti
- Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz
- 10 lira için binlerce lira istedi
- Berber koltuğundaki müşteriye infaz!
- Sinan Oğan ile AKP’li Hacısalihoğlu arasında gerginlik
- Pala ve sopalı esnaf kavgası kamerada
- Yardım çığlığı: Polis çağırın, beni taciz edemezsin!
- Açlığa ve susuzluğa 10 haftaya kadar dayanabiliyor
- Maske takmayan kasiyerden müşteriye: Bas git!