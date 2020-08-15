Rusya'dan veto açıklaması: Bu tür girişimlere karşıyız
ABD'nin sunduğu İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması yönündeki karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada Rusya ve Çin'in oylarıyla reddedilmesine ilişkin Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'dan bir açıklama geldi.
Nebenzya, Tahran'a bu tür kısıtlamalar getirme girişimlerine tutarlı bir şekilde karşı oldukları için tasarıyı kabul etmediklerini belirterek şunları kaydetti:
“2015 yılında kabul edilen 2231 sayılı BMGK kararındaki İran'a ve İran'dan her silah sevkiyatını onaylama prosedürü, İran'ın kendi barışçıl nükleer programını geliştirme hakkıyla ilişkili değil ve başka herhangi bir koşulun parçasını oluşturmuyor. Bu karar, en başından beri geçici nitelikteydi, beş yıl için yürürlüğe koyuldu ve uzatılması hiçbir zaman öngörülmedi”
Açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BMGK daimi üyelerinin liderlerine yaptığı '7'li zirve' çağrısını da anımsatan Nebenzya, "Partnerlerimizi bu teklifi dikkatlice incelemeye davet ediyoruz. Aksi halde gelirim tırmanmaya devam edecek ve çatışma riski artacak. Bundan kaçınmalıyız" şeklinde konuştu.
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