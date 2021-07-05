Rusya'dan yeni 'Türkiye' kararı: 13 Rus kentinden daha uçuş izni verildi

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın 13 kentinden daha Türkiye’ye uçuşların başlayacağını duyurdu.

(İHA)
05 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:18
Rusya'dan yeni 'Türkiye' kararı: 13 Rus kentinden daha uçuş izni verildi
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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın 13 kentinden daha Türkiye’ye uçuşların başlatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej, Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi ve Tümen şehirlerinde bulunan uluslararası havaalanlarından doğrudan Türkiye’ye uçuşların başlayacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, daha önce Rusya’dan, İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılan uçuşlara yeni karar ile birlikte İzmir’in de ilave edildiği ifade edildi.


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