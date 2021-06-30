Rusya'dan 'kripto para' adımı
Rusya Merkez Bankası, kripto paralara yönelik yatırımların risklerine yönelik değerlendirme yapılacağını duyurdu.
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en büyük bankaları ve ödeme sistemleri ile kripto para piyasalarına ilişkin değerlendirme yapılacağı belirtildi.
Söz konusu değerlendirmenin gelecek ay yapılacağının belirtildiği açıklamada, “Bireylerin ve şirketlerin, kripto paralara yönelik yatırımların risklerine yönelik değerlendirme yapılacaktır” denildi.
KULLANILMASI YASAK
Rusya’da kripto paraların hizmet ve ürün alımında kullanılması yasak durumda.
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