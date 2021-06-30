Rusya'dan 'kripto para' adımı

Rusya Merkez Bankası, kripto paralara yönelik yatırımların risklerine yönelik değerlendirme yapılacağını duyurdu.

AA
30 Haziran 2021 Çarşamba, 13:42
Rusya'dan 'kripto para' adımı
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Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en büyük bankaları ve ödeme sistemleri ile kripto para piyasalarına ilişkin değerlendirme yapılacağı belirtildi. 

Söz konusu değerlendirmenin gelecek ay yapılacağının belirtildiği açıklamada, “Bireylerin ve şirketlerin, kripto paralara yönelik yatırımların risklerine yönelik değerlendirme yapılacaktır” denildi.

KULLANILMASI YASAK

Rusya’da kripto paraların hizmet ve ürün alımında kullanılması yasak durumda.


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