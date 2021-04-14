Rusya’nın uçuşları hazirana kadar kapatma kararı 1.5 milyar dolara mal olacak

14 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Turizmcinin 2021 sezonu için en büyük umudu olan Rusya’dan kötü haber geldi. Rusya’nın 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar havayolu trafiğini kısıtlama kararı, hem Türk turizmini hem de Rusya’daki şirketleri vurdu. Bu kararın Türkiye’ye faturasının 1.5 milyar dolar olacağı belirtiliyor.

Rusya’nın kararında Türkiye’de salgında yaşanan rekor vaka artışların yanı sıra Rusya ile yaşanan Ukrayna krizinin de etkili olduğu iddia ediliyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’nın açıkladığı Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin kararına göre tahliye seferleri düzenlenmesi amacıyla sadece Moskova-İstanbul arasında haftada iki uçak seferi düzenlenmesine izin verilecek.

Rusya Federasyonu hükümetinin aldığı tek taraflı kararın sadece Türk turizmini değil, Rusya’da faaliyet gösteren turizm işletmelerini de olumsuz etkileyeceğini belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin şunları söyledi:

“Rusların en fazla tatile çıktıkları ‘Mayıs Bayramı’nı da kapsayan yasaklamalardan tur operatörleri aracılığıyla paket turlar ve başta Antalya, İstanbul ve Kapadokya dahil olmak üzere bireysel seyahat eden yaklaşık iki milyon turist etkilenecek. Kararın bir buçuk milyar dolar turizm geliri kaybına yol açacağını tahmin ediyoruz. Bu gelişme 2021 turizm geliri ve turist sayısını da maalesef olumsuz yönde etkileyecektir.”

Sektör olarak böyle bir gelişmeyi beklediklerini söyleyen Eresin, yeni ülkelerden de bu tür kararlar beklediklerini belirtti ve şöyle devam etti:

KARAR SİYASİ DEĞİL

“Rusya’dan sonra birçok ülkenin de benzer kararlar alması muhtemel. Sektörü kısa vadede daha da zora sokacak olan bu kararın tam da tatil bölgelerinde yaz sezonunun açılması planlarının yapıldığı bir döneme denk gelmesi, turizm sektörü için çok üzücü ve sarsıcı oldu.”

Sektörü daha zorlu bir sürecin beklediğini de belirten Eresin, otellerin açılmama kararı aldığını ifade etti. Sektörün şu an için tek umudunun kısa çalışma ödeneğinin tekrar devreye alınması olduğunu belirten Eresin, “Bunun yanı sıra işletmelerin vergisel ödevlerinin ötelenmesi, KGF, banka kredileri gibi finansman sorunlarının acil eylem planı kapsamında çözüme kavuşturularak geleceklerini teminat altına alacak uygulamaların devreye sokulması yönünde olacak” diye konuştu.

İddialara göre kısıtlama kararının asıl nedeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’ya verdiği destek. Rusya Federasyon Konseyi’nin başkan yardımcısı Konstantin Kosaçov’un, turistlerin Türkiye tatillerinden vazgeçmesini “bir vatanseverlik sınavı” olarak gördüğünü açıklamasına rağmen Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, “Karar siyasi değil. Bu durum, tamamen epidemiyolojik bir nitelik taşıyor” dedi.

RUS ŞİRKETLER BÜYÜK ZARARDA

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) ise Mayıs Bayramı öncesi alınan bu kararın 1 milyondan fazla Rus turisti etkileyeceğini açıkladı. Bugüne kadar yapılmış satışlarının 413 milyon doları bulduğunu açıklayan ATOR’dan uçuş yasağı getirilen 15 Nisan-1 Haziran döneminde 533 bin tur paketinin satıldığı belirtiliyor. Zaten zor durumda olan Rus turizmcisi devletten acil destek paketi bekliyor.

MISIR, TÜRKİYE’YE ALTERNATİF OLUYOR

Türkiye’ye uçuşlar kapanırken Mısır’a 5 yıldır yapılamayan uçuşların da açılacağı duyuruldu. Mısır basınına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır’ın Hurghada ve Şarm El Şeyh gibi turizm bölgelerine uçuşların en kısa sürede başlayacağını ifade etti. Lavrov, “Mısır’ın resort bölgelerine uçuşların yeniden başlaması konusundaki isteğimizi teyit etmek isterim” dedi.