Rusya'nın yardımıyla Tacikistan, karakol kuruyor

Afganistan’da artan istikrarsızlığın sürmesi üzerine Rusya, Tacikistan’a karakol inşası için 1.1 milyon dolar vereceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2021 Cuma, 04:00
Rusya'nın yardımıyla Tacikistan, karakol kuruyor
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Rusya, ABD liderliğindeki birliklerin geri çekilmesiyle Afganistan’da artan istikrarsızlığın sürmesi üzerine müttefiki Tacikistan’a Tacik-Afgan sınırında yeni bir karakol inşa etmesi için 1.1 milyon dolar vereceğini söyledi.

Planlanan karakol, Tacikistan’ın Taliban’ın ele geçirdiği Kunduz eyaletinin bitişiğindeki Khatlon eyaletinde kurulacak. Interfax’ın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Syromolotov, Rus ve Tacik hükümetlerinin yardım sağlanmasına ilişkin anlaşmayı yakında imzalayacaklarını söyledi.


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