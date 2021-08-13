Rusya'nın yardımıyla Tacikistan, karakol kuruyor
Afganistan’da artan istikrarsızlığın sürmesi üzerine Rusya, Tacikistan’a karakol inşası için 1.1 milyon dolar vereceğini söyledi.
Rusya, ABD liderliğindeki birliklerin geri çekilmesiyle Afganistan’da artan istikrarsızlığın sürmesi üzerine müttefiki Tacikistan’a Tacik-Afgan sınırında yeni bir karakol inşa etmesi için 1.1 milyon dolar vereceğini söyledi.
Planlanan karakol, Tacikistan’ın Taliban’ın ele geçirdiği Kunduz eyaletinin bitişiğindeki Khatlon eyaletinde kurulacak. Interfax’ın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Syromolotov, Rus ve Tacik hükümetlerinin yardım sağlanmasına ilişkin anlaşmayı yakında imzalayacaklarını söyledi.
Video Haberler
- 16 yaşındaki genç Akşener'e böyle dert yandı
- Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi
- İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
- Akbelen'de yürütmeyi durdurma kararı
- Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta acil yardım çağrısı
- Aileler arası silahlı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralı
- Kendisine dert yanan çiftçiye böyle karşılık verdi
- Söke'de facianın eşiğinden dönüldü
- Fotokapana yakalanan kaçak avcılara ceza
- Bucak yangını 21 saatte kontrol altına alındı
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli yağış geliyor
- Kulede toplu Seks buluşması
- Eser Yenenler hastanelik oldu
- Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
- ‘Gardırop Erdoğancılığı’ ve ‘reisçilik putu’
- Metropoll'ün son anketi kritik! Yüzde 60 çıktı
- Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu
- Fatih Portakal'dan olay 'prompter' yorumu
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' adımı