Rüzgar alevleri güçlendirdi: Çökertme'ye kül yağıyor

03 Ağustos 2021 Salı, 13:05

Ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu.

Geren mevkiinde akşam saatlerinde hafifleyen yangın, sabah rüzgarın da etkisiyle bir anda kuvvetlendi. Arazinin sarp ve kayalık olması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırırken, havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterlerle havadan müdahale başladı. Daha önce tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine iyice yaklaşan alevler, ekiplerin kahramanca müdahalesi sayesinde binalara ulaşamadı. Rüzgarın da etkisiyle Çökertme sahiline kül yağdı.

Ekipler, sert esen rüzgar nedeniyle kuvvetlenen yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.