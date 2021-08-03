Rüzgar alevleri güçlendirdi: Çökertme'ye kül yağıyor
Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'ndeki orman yangını, sert rüzgarla güçlenerek büyüdü. Rüzgarın etkisiyle Çökertme sahiline kül yağdı.
Ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu.
Geren mevkiinde akşam saatlerinde hafifleyen yangın, sabah rüzgarın da etkisiyle bir anda kuvvetlendi. Arazinin sarp ve kayalık olması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırırken, havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterlerle havadan müdahale başladı. Daha önce tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine iyice yaklaşan alevler, ekiplerin kahramanca müdahalesi sayesinde binalara ulaşamadı. Rüzgarın da etkisiyle Çökertme sahiline kül yağdı.
Ekipler, sert esen rüzgar nedeniyle kuvvetlenen yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Video Haberler
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
- Yüksekova'daki sel paniği kamerada
- Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
- Yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
- Vaka sayıları artmasına rağmen yine aynı manzara
- Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
- Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
- İtfaiyecilerin ve yurttaşların ölüm kalım savaşı
En Çok Okunan Haberler
- TRT spikerinden milli sporcuya skandal ifade
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Kayıp Emine öğretmenden acı haber
- Demet Akalın yazdı, AB cevap verdi
- 'Süper varyant' uyarısı
- Ankara'da korkutan yangın
- Son görüntüler: Alevler denize yaklaştı
- AKP'li belediye başkanından skandal 'yangın' açıklaması
- En büyük felaket bu iktidar!
- Birçok bakanın bileti kesildi iddiası