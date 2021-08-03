Rüzgar alevleri güçlendirdi: Çökertme'ye kül yağıyor

Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'ndeki orman yangını, sert rüzgarla güçlenerek büyüdü. Rüzgarın etkisiyle Çökertme sahiline kül yağdı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2021 Salı, 13:05
Rüzgar alevleri güçlendirdi: Çökertme'ye kül yağıyor
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Ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu.

Geren mevkiinde akşam saatlerinde hafifleyen yangın, sabah rüzgarın da etkisiyle bir anda kuvvetlendi. Arazinin sarp ve kayalık olması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırırken, havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterlerle havadan müdahale başladı. Daha önce tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine iyice yaklaşan alevler, ekiplerin kahramanca müdahalesi sayesinde binalara ulaşamadı. Rüzgarın da etkisiyle Çökertme sahiline kül yağdı.

Ekipler, sert esen rüzgar nedeniyle kuvvetlenen yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.


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