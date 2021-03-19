Ryan Babel'e milli davet
A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki rakibi Hollanda'nın aday kadrosu belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart Çarşamba günü İstanbul'da karşılaşacağı Hollanda'nın aday kadrosu belli oldu.
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer tarafından belirlenen kadroda, Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel de yer aldı.
Kadroda şu isimler bulunuyor:
KALECİ: Maarten Stekelenburg (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City)
DEFANS: Matthijs de Ligt (Juventus), Daley Blind (Ajax), Joel Veltman (Brighton), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Denzel Dumfries (PSV), Jeremiah Juste (Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)
ORTA SAHA: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool)
FORVET: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham), Calvin Stengs (AZ Alkmaar), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV)
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