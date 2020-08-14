Ryan Donk 1 yıl daha Galatasaray'da!

14 Ağustos 2020 Cuma, 19:16

Galatasaray Spor Kulübü, futbolcu Ryan Donk ile imzalanan yeni sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Hollandalı futbolcu 2020/21 sezonunda sarı kırmızılılardan 515 bin 750 Avro garanti ücret kazanacak. Geçtiğimiz sezon 1 milyon 895 bin Avro kazanan tecrübeli futbolcunun maaşında gittiği büyük indirim dikakt çekti.

GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Ryan Henk Donk’un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır.

Buna göre Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"ÇOK MUTLUYUM"

Takımda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Donk, “Gelecek sezon da aynı şekilde takım arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla, Başkanımız ve kulüp çalışanları ile birlikte bir sezon geçireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımız güvende ve sağlık içerisinde olsunlar. Biliyoruz ki saha içerisinde olmasalar bile saha dışında bizleri destekliyorlar. Kendilerine dikkat etsinler ve bizleri desteklemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'A KALPTEN BAĞLI OLDUĞUNU KANITLADI"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Donk'u transfer etmediklerini sadece yuvada kalması için ikna ettiklerini belirterek "Ne mutluyuz ki Donk bizimle devam ediyor. Donk’u biz çok seviyoruz. 3 sezondur joker gibi. Savaşçı karaktere sahip, her görevi kabul etti. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. %15 indirim talebimizi ilk imzalayanlardan biri Donk, hiç gözünü kırpmadan imzaladı. Maddiyata önem vermediğini, Galatasaray’a kalpten de bağlı olduğunu kanıtladı. O bir profesyonel. Bunu genelde yabancılar hiç yapmıyor. Kendisine ben bu bağlamda da önderlik gösterdiği için teşekkür ediyorum. Donk’un Galatasaray’a yine bir joker gibi, savaşçı karakteriyle çok büyük hizmetler vereceğine inanıyorum" diye konuştu.



"DONK'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, “Donk beni hiç üzmeyen futbolculardan bir tanesi. Galatasaray ailesinin bir ferdi olarak kendisini görüyorum. İnşallah futbol hayatından sonra da Galatasaray ailesinde kalmaya devam eder. Bu anlaşmanın hem Donk’a hem de Galatasaray camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Donk’a tekrar bize yapmış olduğu bu yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.



100 MAÇ BARAJINA ULAŞAN BEŞ İSİMDEN BİRİ OLDU

2015-2016 sezonu ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Ryan Donk, sarı-kırmızılı forma ile iki Süper Şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası şampiyonluğu ve iki Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu başarıları kazandı.

Hollandalı yıldız, Galatasaray'ın mevcut kadrosunda Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes ve Sofiane Feghouli ile birlikte 100 maç barajına ulaşan beş isimden biri olarak tarihe geçti.

Galatasaray forması ile çıktığı 121 maçta 6 gol ve 8 asist yapan Donk, çeşitli bölgelerde aldığı görevlerle sarı kırmızılı takımın joker ismi oldu.



