Saadet Partili Bülent Kaya'dan 'Albayrak' eleştirisi: İçinden çıkılmaz hale getirdiler
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, "Şubat ocaktan, mart şubattan, nisan marttan iyi görünsün diye mayıstan itibaren ekonomiyi içinden çıkılmaz hale getirdiler" eleştirisinde bulundu.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"EKONOMİYİ İÇİNDEN ÇIKILMAZ HALE GETİRDİLER"
"Görüyorsunuz. Şubat ocaktan hakikatten çok daha iyi. Mart şubattan daha iyi, nisan da marttan daha iyi olacak" diyen Berat Albayrak'ın açıklamasına göndermede bulunan Saadet Partili Bülent Kaya, "Şubat ocaktan, mart şubattan, nisan marttan iyi görünsün diye mayıstan itibaren ekonomiyi içinden çıkılmaz hale getirdiler" değerlendirmesinde bulundu.
SP'li Bülent Kaya'nın açıklaması şöyle:
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Üçüncü kişi yeğeni çıktı
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Biden'dan bir skandal daha
- Araç lastiklerinde yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor
- İmamoğlu veya Yavaş Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek mi?
- Soylu ile Atay arasında sert tartışma
- Altay tepki gösterdi, Yanık paylaşımını sildi
- AKP'nin Etik Kurulu Başkanı Soylu'ya zehir önerdi
- CHP'nin emekli ikramiyesine zam teklifi Meclis'ten döndü
- Eski Yargıtay Başkanı'ndan Bahçeli’ye yanıt