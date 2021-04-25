Saadet Partili Bülent Kaya'dan 'Albayrak' eleştirisi: İçinden çıkılmaz hale getirdiler

25 Nisan 2021 Pazar, 11:33

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"EKONOMİYİ İÇİNDEN ÇIKILMAZ HALE GETİRDİLER"



"Görüyorsunuz. Şubat ocaktan hakikatten çok daha iyi. Mart şubattan daha iyi, nisan da marttan daha iyi olacak" diyen Berat Albayrak'ın açıklamasına göndermede bulunan Saadet Partili Bülent Kaya, "Şubat ocaktan, mart şubattan, nisan marttan iyi görünsün diye mayıstan itibaren ekonomiyi içinden çıkılmaz hale getirdiler" değerlendirmesinde bulundu.

SP'li Bülent Kaya'nın açıklaması şöyle: