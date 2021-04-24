Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, girişimde bulunarak kaymakamlığını sağladığı isim FETÖ’den açığa alındı

24 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Mehmet Muş’un bakan olarak atanması ile birlikte eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a gönderdiği, “Wikileaks” tarafından kamuoyuna açıklanan elektronik postaları yeniden gündeme geldi. Muş’un, bu e-postalar arasında kaymakamlık sınavına gireceğini belirterek “değerlendirilebilir” önerisinde bulunduğu kişiye ilişkin Albayrak ile yazışmaları dikkat çekti.

Muş, 10 Eylül 2010’da, Albayrak’a, “Fehmi Likoğlu (Kaymakamlık Mülakat)” konu başlığıyla e-posta gönderdi. Likoğlu’nun özgeçmişini de e-postaya ekleyen ve “daha önce Fehmi Likoğlu ile ilgili mesaj attığını” belirten Muş, “Bu arkadaş Trabzon Sürmeneli ağabi, bizim köyden. Çok sağlam bir arkadaş. Kaymakamlık yazılı sınavını geçti. 23 Eylül Perşembe günü de sözlü mülakata girecek. Sıra numarası 117. Eğer siz de uygun görürseniz ağabi, değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı. Albayrak, bir yıl sonra, 20 Eylül 2011’de ise Likoğlu’nun durumunu öğrenmek için “Ne oldu bu arkadaşın durumu?” ifadesinin yer aldığı bir e-posta gönderdi. E-postayı aynı gün yanıtlayan Muş, Likoğlu’nun görevden aldığını kaydederek “Şu an farklı ilçelerde, birer hafta süreyle görevlendiriliyor. Daha sonrasında da dil için yurtdışına gönderilecekmiş. Bilginiz dahilinde olsun ağabi. Yapmamız gereken herhangi bir şey var mı Berat Ağabi?” dedi.

BİR YIL ABD’DE KALDI

Sürmene İmam Hatip Lisesi mezunu olan ve Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı ile dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda çalışan Likoğlu, 2010’da açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Balıkesir Burhaniye ve Erzurum’daki stajlarının ardından “dil öğrenmek için bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’ne” gitti. 2011-2013 yılları arasında Kayseri Yeşilhisar, Niğde Ulukışla ve Ordu İkizce ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulunan Likoğlu, 3 Eylül 2014’te Zara Kaymakamı olarak görevlendirildi. Ancak Likoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından, 1 Eylül 2016’da FETÖ’den açığa alındı. Likoğlu’nun, halihazırda gayrimenkul danışmanlığı yaptığı öğrenildi.