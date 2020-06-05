Saadet Partisi: Gazi Meclis’e ve millet iradesine büyük bir darbe

05 Haziran 2020 Cuma, 23:45

Üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Saadet Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Üç milletvekili hakkında aynı anda işlem yapılması bu sürecin hukuki değil, siyasi olduğuna işaret etmektedir. Bu tehlikeli adımlar, başta can yakıcı problemlerle boğuşan ekonomimiz ve adalet kurumumuz olmak üzere ülkemize topyekün zarar vermektedir. Bu karar, getirilen problemli Başkanlık Sistemi ile işlevi ve önemi bakımından yara almış Gazi Meclis’e ve millet iradesine büyük bir darbe olmuştur" denildi.

Saadet Partisi Başkanlık Divanı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sırf gündemi değiştirmek ve yeni siyasi polemiklerle insanımızı meşgul etmek üzere atılan bu tehlikeli adımlar, başta can yakıcı problemlerle boğuşan ekonomimiz ve adalet kurumumuz olmak üzere ülkemize topyekün zarar vermektedir.

Bu karar, getirilen problemli Başkanlık Sistemi ile işlevi ve önemi bakımından yara almış Gazi Meclis’e ve millet iradesine büyük bir darbe olmuştur. Yine Anayasa ve kanunları hiçe sayan bu süreç, siyasetin ve demokrasinin geleceği açısından endişe verici bir yolu açmıştır.

Bu süreci işletenler bilmelidirler ki; geçmişte de hukuku göz ardı ederek, tamamen siyasi saiklerle bu türde adımlar atanlar, ileride attıkları bu adımların yol açtığı zararlara düçar olmuşlardır."