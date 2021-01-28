Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman’dan ittifak açıklaması

28 Ocak 2021 Perşembe, 16:57

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi ve ittifaklar meselesi ile ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap veren Abdulkadir Karaduman, “İktidar partisiyle de muhalefet partileriyle de bir araya gelip ülkenin meselelerinin konuşulmasını, ülkemiz açısından en büyük kazanım olarak görürüz. Saadet Partisi, bugün bir ittifakın içerisinde yer almamaktadır. Yarın bir seçim atmosferine girildiği vakitte ülke ve millet menfaatini göz önüne almak koşuluyla partimizin yetkili organları toplanır, bir karar alır ve bu karar da kamuoyu ile paylaşılır. Bugün ittifak tartışmalarına girmenin erken olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Karaduman'ın ittifaklarla ilgili konuşması şöyle:

“24 Kasım seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, seçimlerde ittifakları zorunlu kılan bir alan açmıştır. Bununla birlikte Saadet Partimiz, kendi ilkeleriyle ve duruşuyla 2018 seçimlerinde Millet İttifakı içinde yer almıştır. 2019 yılındaki Mahalli İdareler seçimlerinde partimiz seçime tek başına girmiştir. Bütün seçim bölgelerinde seçime tek başına giren tek siyasi parti olduk. İlkelerimiz var. Bizler Saadet Partisi olarak zamana ve şartlara göre hareket eden bir parti değiliz. Saadet Partisi siyasi arenada asla bir kan davası gütmediği gibi, inancı ve değerleri açısından asla siyasi arenanın bir kan davasına dönüşmesine müsaade etmeyeceği gibi bütün partilere de eşit yaklaşır. Yaptığımız eleştirileri de kimseye bir düşmanlık etmek açısından değil ülkemizin iyileşmesi ve normalleşmesi için bir kardeşlik vazifesi olarak değerlendirmelerimizi yapıyoruz. İktidar partisiyle de muhalefet partileriyle de bir araya gelip ülkenin meselelerinin konuşulmasını, ülkemiz açısından en büyük kazanım olarak görürüz. Saadet Partisi, bugün bir ittifakın içerisinde yer almamaktadır. Yarın bir seçim atmosferine girildiği vakitte ülke ve millet menfaatini göz önüne almak koşuluyla partimizin yetkili organları toplanır, bir karar alır ve bu karar da kamuoyu ile paylaşılır. Bugün ittifak tartışmalarına girmenin erken olduğunu düşünüyorum”