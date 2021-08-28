Saadet Partisi'nde "Asiltürk" krizi: Bülent Kaya'dan sert tepki
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün "İttifak" açıklamasına partisinden tepki geldi.
Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmelerle gündeme gelen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e partisinden sert tepki geldi.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Milli Görüş’ün yayın organı TV5’te yaptığı açıklamalarda Asiltürk’e yüklendi.
“SAADET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ DİLENMEZ”
Kaya, kendisini “Milli Görüş Hareketi Lideri” olarak tanımlayan ve "Seçimlere kadar kimseye söz veremeyiz" deyip ittifak kurmak için 20 milletvekili çıkarma şartı getiren Asiltürk’e, “Saadet Partisi hiç kimseden milletvekili dilenmez.” diye yanıt verdi.
Bülent Kaya şöyle konuştu:
“Saadet Partisi hiç kimseden milletvekili dilenmez. Saadet Partisi kendi gücüyle, kendi özgül ağırlığıyla, kendi stratejik durumuyla hak ettiği sayıda milletvekili sayısı almak için kendisini millete arz eder.”
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