Saadet Partisi'nden çarpıcı 'fetih İstanbul' yorumu
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim 29 Mayıs mesajında “Fatih’in şehri, Kanal’ın şehri olmasın!” dedi.
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, İstanbul’un Fethi’nin 567. Yıldönümü ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Mesajında Kanal İstanbul Projesi'ne yer veren Sevim, "Gelin, 16 milyon el ele verelim. Fetih coşkumuzda, Ayasofya hüznü olmasın. İstanbul beton şehir olarak kalmasın.Deprem riski üzerimizde durmasın! Fatih’in şehri, Kanal’ın şehri olmasın! İstanbul’a rant gözüyle bakılmasın! Trafikten, altyapıya; toplu ulaşımdan, yeşil alana kadar her alanda İstanbul yeniden mukimlerine huzur ve mutluluk sağlasın!” dedi.
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