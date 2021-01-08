Saadet Partisi’nden ‘ittifak’ açıklaması

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretini değerlendiren Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman “Her görüşmeyi ittifak olarak değerlendirmek makul bir yere çıkmaz” dedi.

ANKA
08 Ocak 2021 Cuma, 11:38
Saadet Partisi’nden ‘ittifak’ açıklaması
Abone Ol google-news

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti. Ziyaretten Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, “Erdoğan, Asiltürk'ü ziyaret ederek Milli Görüş tabanının teveccühünü kazandı, hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu” anlamı çıkardı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, ziyareti “Nezaket ziyareti, ötesinde herhangi bir şey yok” diye değerlendirerek, Selvi’nin yorumu için “Olan bir şey yok. Biz kutuplaşmaya karşıyız, herkes ile oturup konuşuruz. Her görüşmeyi ittifak olarak değerlendirmek makul bir yere çıkmaz” değerlendirmesinde bulundu.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler